Jubileusz dziennikarstwa na KUL-u. "Dziennikarz musi być ciekawy świata"

Decyzją Senatu Akademickiego KUL z 2008 roku powstał nowy kierunek studiów – dziennikarstwo i komunikacja społeczna. KUL był trzecią jednostką akademicką w Polsce, która mogła kształcić przyszłych dziennikarzy.

Od tamtej pory kierunek wykształcił tysiące osób związanych z mediami. Jednak początki sięgają aż lat 90. XX wieku, gdy ks. prof. Leon Dyczewski postanowił założyć Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

Jubileuszowi towarzyszył wykład inauguracyjny dotyczący sztucznej inteligencji wygłoszony przez profesora Jana Krefta z Politechniki Gdańskiej.

Oprócz tego wydarzenie było okazją do wręczenia nagród Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. Nagrodę ustanowiono w 2014 roku, we współpracy trzech uniwersytetów– KUL, UMCS oraz WSPA.

W 2019 roku partnerem nagrody stało się miasto Lublin. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dziennikarzy prasy, radia, telewizji i nowych mediów regionu lubelskiego. Pomysłodawcą ustanowienia nagrody był pierwszy dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, prof. Karol Klauza.

– Kiedy w 21014 roku rzucaliśmy w ziemię ziarno idei nagrody, nie wiedzieliśmy jak potoczą się jej losy. Jednocześnie widzę, że tamten fakt to było wrzucenie ziarna w glebę kultury Lublina, a potem tylko przypatrywanie się wzrostowi tej roślinki. Każdy kolejny rok, to kolejne nazwiska nagrodzonych i nominowanych – mówił prof. Karol Klauza – To tworzony olbrzymi areopag nazwisk dziennikarzy Lublina. Dla młodych to kopalnia wiedzy o lubelskim dziennikarstwie.