Trzy metry na osobę. Śmieciowa hydrozagadka rozwiąże się w czwartek

Puławy walczą o Puchar Rowerowej Stolicy Polski!

Czerwiec 2025 to czas wielkiej rowerowej rywalizacji! Dołącz do siódmej edycji Rowerowej Stolicy Polski i pomóż Puławom zdobyć tytuł MISTRZA. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, wybrać Puławy i kręcić kilometry! Czy jedziesz do pracy, czy do szkoły, czy spędzasz wolny czas na rowerze, każdy wykręcony km się liczy!