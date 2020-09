Lublin: Autobusy i trolejbusy pojadą nieco częściej. Zmiany od 1 października

Co kwadrans (zamiast co 20 minut) zaczną kursować linie 6, 17, 32, 57 i 150. Taka częstotliwość ma być utrzymana między godz. 6 a 17. Co ciekawe, ten przedział czasowy jest określany przez Zarząd Transportu Miejskiego sformułowaniem „przez cały dzień”.

Również co kwadrans, ale tylko w godzinach największego ruchu, zaczną kursować linie autobusowe 2, 3, 15, 40 i 55. Dzisiaj jeżdżą co 20 minut w szczycie i co 40 poza szczytem. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego zaczną jeździć w szczycie co 15 minut i co 30 w środku dnia. Zwiększona ma być też częstotliwość kursowania linii 20: zamiast co 40 minut pojedzie co pół godziny.

Na dwóch liniach przybędzie kursów w szczycie, ale ubędzie między szczytami. Taki zabieg będzie zastosowany na linii 156, która obecnie kursuje „przez cały dzień” co 20 minut, a po zmianach ma jeździć w szczycie co 15 minut, między szczytami co 30. Podobne przesunięcia dotyczą linii 157: teraz jeździ raz na 40 minut, a po zmianach pojedzie co 30 minut w szczycie i co 60 o innych porach.

Odwrotnemu zabiegowi poddana została linia 7: w szczycie pojedzie rzadziej niż teraz, a między szczytami częściej. Zgodnie z nowym rozkładem „siódemka” ma jeździć między godz. 6.30 a 17 raz na pół godziny.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą rozkładów dni powszednich. W weekendy nie wzrośnie częstotliwość kursów i wciąż ma obowiązywać zasada, że najważniejsze linie jeżdżą w soboty co 30 minut, a w niedziele co 50. Jedyną zmianą, która może ucieszyć weekendowych pasażerów, jest wznowienie niedzielnych kursów linii 54, ale tylko między godz. 8.30 a 16.30.

Wprowadzany od 1 października rozkład jazdy nie przypomina tego z poprzedniego roku akademickiego. Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy, że z powodu ogłoszonego stanu epidemii komunikacja znalazła się „w zupełnie nowej rzeczywistości”. – Nie możemy bazować na tym, co było rok temu – twierdzi Monika Fisz z ZTM i dodaje, że nowy rozkład ustalano w porozumieniu z władzami uczelni.

Kosmetyczne korekty

Od 1 października zmienią się też godziny pojedynczych kursów na czterech liniach. Przeoczenie zmian może się okazać dla niektórych dość przykre, jeżeli nie zdążą bardzo wczesnym rankiem na autobus do pracy, który zacznie odjeżdżać wcześniej niż dotychczas, a będzie tak w przypadku linii 26 i 45.

* Kurs linii 24 z Ruskiej w dni powszednie będzie opóźniony z godz. 14 na 14.30, natomiast odjazd z Nasutowa będzie przesunięty z godz. 15 na 15.10. * Kurs linii 26 z Węglina, który rozpoczynał się w dni powszednie o godz. 4.48 będzie przyspieszony na godz. 4.40. * Linia 45 nie odjedzie z Gęsiej w dni powszednie o godz. 4.56, tylko o godz. 4.50. Natomiast kurs zaczynający się o godz. 4.22 na ul. Wolskiej będzie się rozpoczynać o godz. 4.17. * W dni świąteczne kurs linii 57 z ul. Turystycznej będzie opóźniony z godz. 22.10 na 22.14.