Baseny nie mogą się doczekać. W czerwcu otworzy się Słoneczny Wrotków

– Tak jak w poprzednich latach, gdy otwarcie było powiązane z zakończeniem roku szkolnego, ośrodek ruszy pełną parą pod koniec czerwca i wtedy będzie otwierany codziennie – zapowiada Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej Słonecznym Wrotkowem, czyli kompleksem basenów i innych atrakcji na jednym z brzegów Zalewu Zemborzyckiego.

Spółka nie wyklucza wcześniejszego otwarcia. – Jeżeli wcześniej przyjdą upały, jak to bywało już w poprzednich latach, to będziemy gotowi na uruchomienie ośrodka we wcześniejsze weekendy. Będzie to zależało tylko od pogody – mówi rzecznik i deklaruje, że MOSiR będzie przygotowany na weekendowe otwarcie już w pierwszych dniach czerwca.

Zarządca ośrodka zapewnia, że nie planuje podwyżki opłat za wstęp. – W tym roku ceny w ośrodku się nie zmienią – podkreśla Bednarczyk.

Ostatni cennik zakładał, że za dziecko do ukończenia 7 roku życia trzeba zapłacić 7 zł, bilet dla młodzieży do 18 lat kosztował 14 zł a dla osoby dorosłej 21 zł. Promocyjne, niższe stawki obowiązywały od poniedziałku do piątku po godz. 16. Wówczas bilet dla dziecka do lat 7 kosztował 5 zł, młodzież (do 18 lat) za wstęp płaciła 10 zł, a dorośli 15 zł. Dzieci do lat 3 były wpuszczane za darmo.

Pierwsza impreza już niedługo

Na 5 czerwca na terenie ośrodka zaplanowano EKO Piknik, podczas którego będzie można również pomóc w sprzątaniu terenów na wschodnim brzegu zalewu oraz przyległego lasu. Na sprzątających czekają upominki. O dodatkowe nagrody, np. hulajnogę, będzie można powalczyć biorąc udział w konkursie, którego uczestnicy powinni do końca maja wysłać (konkurs@mosir.lublin.pl) zdjęcie lub krótki (do 45 sekund) film pokazujący to, jak dbają o środowisko.