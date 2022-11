Chcą projektować nowy cmentarz w Lublinie

Do wczoraj Urząd Miasta czekał na oferty firm zainteresowanych takim kontraktem. Na zapłatę zarezerwował nieco ponad 715 tys. zł. W tej kwocie zmieściły się obydwie oferty.

Tańszą złożyła szczecińska firma Probud, która wyceniła zlecenie na 615 tys. zł. Droższym wykonawcą jest warszawska firma BBC Best Building Consultants, która oczekuje niemal 698 tys. zł zapłaty.

Firma, która wygra przetarg będzie musiała sporządzić kompletny projekt cmentarza w czasie nie dłuższym niż 1,5 roku. Ma on również obejmować dom pogrzebowy, kaplicę, spopielarnię zwłok, budynki gospodarcze i parkingi. Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana również do nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi, ale nie dłużej niż do końca sierpnia 2026 r. To oznacza, że do tego czasu budowa powinna się zakończyć.

Inwestycja ma obejmować 55 ha. Zdecydowana większość (41 ha) ma być przeznaczona pod pochówki, zaś w dolinie o powierzchni 14 ha ma być założony park. Również miasto weźmie na siebie budowę takich obiektów jak kaplica, dom pogrzebowy, spopielarnia, kolumbarium i katakumby. Ratusz zakłada, że cmentarz wystarczy na 55 lat. Obok ma powstać parking na 840 samochodów.

To już drugie podejście do wyboru projektanta nowego cmentarza. Pierwszy przetarg został unieważniony. Stanęły do niego dwie firny: wspomniana już BBC Best Building Consultants (z ceną 484 tys. zł) i spółka Studium z Warszawy (z ceną 1 mln 720 tys. zł). Komisja przetargowa uznała, że obydwie oferty podlegają odrzuceniu.