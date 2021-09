Lublin. W nocy zaatakowali instalację białoruskiego artysty

W Lublinie trwa Festiwal Otwarte Miasto/Open City. Jedną z prac edycji przygotowanej przez Andreia Dureikę, białoruskiego artystę i kuratora mieszkającego w Düsseldorfie, jest „Jonasz”. Od środy wewnątrz kolorowej konstrukcji stojącej przed Centrum Kultury przy ul. Peowiaków mieszka Mikhail Gulin. Chce, jak biblijny prorok wytrzymać w odosobnieniu trzy dni i trzy noce. Przebywa w odwzorowanym w naturalnej skali przewodzie pokarmowym wieloryba.

Jego akcja ma odnosić się wprost do biblijnego bohatera, jego wyobcowania, ograniczeń i samotności.

Samotność jak się okazuje to coś w naszym mieście deficytowego. Spokój artysty, który jest wystawiony na działanie coraz gorszych warunków atmosferycznych, zakłócili wandale. Obiektem ich ataku była oświetlona praca festiwalowa.

- W nocy z ze środy na czwartek grupa młodych pseudokibiców, próbowała zniszczyć instalację i dostać się do przebywającego wewnątrz artysty. Z pewnością go przestraszyli, bo kopali w konstrukcję i nią szarpali. Prawidłowo zareagowała ochrona Centrum Kultury, napastnicy się oddalili. Całe zajście zostało zarejestrowane przez monitoring – relacjonuje Piotr Franaszek, dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża.

To miejska instytucja, która organizuje festiwal i zaprasza artystów do Lublina.

- Straty materialne nie były duże, rano wszystko zostało naprawione, happening białoruskiego artysty trwa do piątku do godziny 13 tak, jak było zaplanowane. Zapewne po wyjściu będzie opowiadał jak to wyglądało z jego perspektywy. Nagrywał całe zajście. W nocy z czwartku na piątek będzie dodatkowa ochrona. O sprawie poinformowaliśmy policję i Straż Miejska wysyłając e-mail w czwartek po południu – dodaje dyrektor.

Mikhail Gulin mieszka i pracuje w Mińsku. Jest absolwentem Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych w katedrze sztuki monumentalnej i dekoracyjnej. Zajmuje się malarstwem, performance, robi instalacje. Jest jednym z artystów zaproszonych w tym roku na Festiwal Otwarte Miasto/Open City.

Prace w przestrzeni Lublina oglądać można do 15 października