Lublin. Te ulice chcą odnowić w 2022 roku

W tym roku odnowiono infrastrukturę drogową o łącznej długości ponad 7 km, a środki przeznaczone na ten cel to blisko 5,6 mln zł – podsumował Urząd Miasta. – Plan robót drogowych uwzględniał ponad 30 lokalizacji na terenie miasta, a na same remonty chodników przeznaczono około 2 mln zł – wylicza Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Drogowcom udało się odnowić m.in. Krakowskie Przedmieście od ul. 3 Maja do Wieniawskiej, gdzie wymieniono asfalt na jezdni i wyrównano chodniki. W centrum miasta wyremontowano chodniki przy Lubartowskiej od Bajkowskiego do al. Tysiąclecia. Na Wrotkowie odnowiono kilometrowy odcinek ul. Nałkowskich od Żeglarskiej do pętli przy Romera.

W tym roku wyremontowano też inne ulice, m.in. Sempołowskiej, Sokolą, Świętochowskiego i Brzóski. Udało się też odnowić 300 m ul. Namysłowskiego, bo mieszkańcy wywalczyli to sobie w budżecie obywatelskim. Pozostały odcinek ulicy musi poczekać, bo przegrał wyścig o pieniądze z miejskiej kasy.

Na przyszły rok planowany jest remont chodników w ul. Lubartowskiej (od al. Solidarności do Biernackiego i Ruskiej), w ul. Wileńskiej po stronie os. Mickiewicza (od Głębokiej do Grażyny) oraz przy Kazimierza Wielkiego. Miasto ma również sfinansować budowę brakującego chodnika w ul. Dożynkowej oraz chodnik od Krężnickiej do Pszczelej. Plan zakłada także prace przy chodniku wzdłuż ul. Janowskiej.

Miasto ma też odnawiać ul. Kraszewskiego od Nadrzecznej do Koźmiana, ul. Mackiewicza, odcinek Wyżynnej, Wiejską od Malczewskiego do Koryznowej, drogę między Krężnicką a przejazdem przy Pszczelej i nawierzchnię ul. Grodzickiego. Za pieniądze z budżetu obywatelskiego odnawiana ma być m.in. Perłowa i Kawaleryjska.

Na remontową listę nie trafiła ul. Zana, która szczególnie sfatygowana jest na odcinku od Filaretów do Nadbystrzyckiej, wciąż cicho jest o odnowie ul. Sowińskiego.