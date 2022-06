11-letnia Lena wsiadała do pojazdu o 9.55 na przystanku przy ul. Mełgiewskiej. To jej pierwszy prezent na Dzień Dziecka. O kolejną zadbał opiekujący się dziewczynką w drodze do domu tata Mariusz. A miały to być modne ubrania, elegancki naszyjnik i praktyczna półka na drobiazgi, która znajdzie się w pokoju Leny.