Dzień Strażaka 2022. W Lublinie medale, awanse, kluczyki i pokropek [zdjęcia]

W dalszej części uroczystości odbyło się symboliczne przekazanie siedmiu pojazdów pożarowych.

– Dziś zostały przekazane pojazdy pożarnicze, które będą jeździły w jednostkach pożarniczo-gaśniczych w KM PSP w Lublinie. Wśród nich są trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, czyli samochody pierwszego rzutu, które są przeznaczone do pożaru, ratownictwa technicznego oraz medycznego. Dwa z tych pojazdów trafi do jednostki nr 1 w Lublinie oraz jeden do jednostki w Bełżycach. Przekazana zostanie również drabina mechaniczna Rosenbauer o długości 30 m, trafi ona na jednostkę nr 2 w Lublinie, gdzie funkcjonuje grupa wysokościowa. Jednostka JRG nr 1 otrzyma ciężki samochód gaśniczy, który posiada zbiornik wodny o pojemności 8300 l. Samochód ten służy do dowozu wody na duże odległości. Ford Ranger trafi do grupy chemicznej, a Citroen Jumper będzie podlegał pod oddział kwatermistrzowski – mówi st. kpt. Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

– Najnowocześniejszy sprzęt to bezpieczeństwo i gwarancja niezawodności, a także szybszy dojazd do zdarzenia – podkreśla nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP.

Łączna wartość przekazanych wozów to 7 mln złotych.