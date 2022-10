Dziś warto było spojrzeć w górę. Częściowe zaćmienie Słońca na zdjęciach naszych czytelników

Lublin. Firma chce stawiać biogazownię na swoje odpady. Dokumenty już w urzędzie miasta

Przy ul. Zimnej może powstać wytwórnia biogazu rolniczego. Do takiej inwestycji przymierza się spółka StoFarm należąca do grupy kapitałowej SuperDrob. Firma złożyła już do Urzędu Miasta wniosek o pozwolenie na roboty budowlane.