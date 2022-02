Lublin. Dziurawe jezdnie wchłaniają pieniądze jak gąbka

Ten, kto dużo jeździ po mieście, bez problemu zauważy ekipy drogowców, którzy prowizorycznie zalepiają dziury w jezdni. Z góry wiadomo, że efekty tych prac nie będą zbyt trwałe, bo na właściwe naprawy jest jeszcze za zimno. Teraz zalepia się dziury przede wszystkim po to, żeby kierowcy nie uszkadzali sobie pojazdów.

Łaty pojawiły się już m.in. na ul. Zana, Orkana, Głębokiej, al. Kraśnickiej, czy też ul. Zorza. Z tej ostatniej już słychać głosy, że drogę znowu trzeba poprawiać. – Ulica Zorza była łatana we wtorek i w piątek, a i tak w sobotę trzeba było jeździć slalomem – skarżyła się na naszym Facebooku jedna z Czytelniczek.

Internauci wskazują jeszcze wiele dziurawych ulic. – Prawy pas ul. Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ronda koło Globusa nie nadaje się do niczego – pisze jedna z mieszkanek. W złym stanie jest również bardziej odległa od centrum część al. Warszawskiej, mocno sfatygowana jest także ul. Sławinkowska. – Są nowe chodniczki, z których strach korzystać z powodu dziur i ochlapujących samochodów – piszą nam Czytelnicy.

Dotychczasowe prace przy łataniu dziur pochłonęły sporo pieniędzy. – Koszt wykonanych do tej pory doraźnych napraw dróg to 230 tys. zł – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Z powodu złego stanu nawierzchni wprowadzono ograniczenia prędkości na kolejnych ulicach. – Ograniczenie do 40 km/h dotyczy al. Tysiąclecia od al. Unii Lubelskiej do ul. Działkowej w obydwu kierunkach oraz al. Witosa od mostu na Bystrzycy do zjazdu z łącznicy z ul. Grygowej, w obydwu kierunkach – wylicza Góźdź. – Nie wykluczamy wprowadzenia ograniczenia prędkości również na innych ulicach. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na bieżąco, w zależności od stanu danej drogi.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h obowiązuje na ul. Szeligowskiego od Smorawińskiego do Północnej, na Budowlanej od Smoluchowskiego do Sipmy, na Zemborzyckiej od Diamentowej do Lema, na Kunickiego od Dywizjonu 303 do Głuskiej oraz na ul. Zorza od Głuskiej do granicy miasta.