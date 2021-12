Felin ma dostać chodniki i latarnie

Pierwszy przetarg dotyczy budowy 650 m chodnika po stronie nowej pętli od ul. Doświadczalnej do okolic skrzyżowania z ul. Królowej Bony. Wzdłuż chodnika ma powstać droga rowerowa, a całość będzie oświetlona. Ten sam kontrakt ma obejmować też budowę oświetlenia istniejącego chodnika i drogi rowerowej od ul. Dekutowskiego do Doświadczalnej oraz montaż oświetlenia wzdłuż jezdni Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do Królowej Bony. Do sfinansowania tej budowy miasto wykorzysta dodatkowe pieniądze przyznane mu przez samorząd województwa lubelskiego.

Drugi przetarg dotyczy zaprojektowania i wykonania 450-metrowego odcinka chodnika wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” po stronie osiedla Nowy Felin, pomiędzy Inkubatorem Przedsiębiorczości a przystankiem komunikacji miejskiej znajdującym się przy granicy Lublina. Chodnik o szerokości 1,5 metra ma być wykonany z kostki i możliwie daleko odsunięty od jezdni. – To realizacja projektu z ósmej edycji budżetu obywatelskiego – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Na ten projekt głosowało prawie 770 osób.

– W obu przypadkach wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację zadania. Termin ten będzie liczony od daty podpisania umowy – zapowiada Góźdź.