Głos młodzieży w centrum uwagi - Lubelska Konferencja Samorządów Uczniowskich 2025

Konferencja skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Jej głównym celem jest wzmocnienie roli samorządów uczniowskich w życiu szkoły, budowanie świadomości obywatelskiej i rozwijanie kompetencji liderskich. Jak podkreślają organizatorzy – Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego – nie chodzi tu o kolejną akademię, ale o konkret: wiedzę, inspirację i działanie.

Co czeka uczestników?

Program wydarzenia zapowiada się imponująco:

wystąpienia ekspertów i praktyków życia społecznego oraz edukacji,

dwa bloki warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne i organizacyjne,

przestrzeń do szczerej rozmowy o rzeczywistości szkolnej,

sesje networkingowe i integracyjne sprzyjające budowaniu międzyszkolnych relacji.

Konferencja stanie się miejscem, gdzie głos uczniów naprawdę się liczy – miejscem spotkań, wymiany myśli i inspiracji. Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział około 200 uczniów i nauczycieli z kilkudziesięciu szkół.

Wydarzenie z uznaniem władz

Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji, co podkreśla jej rangę i znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej młodzieży. Organizatorzy liczą również na patronat medialny „Dziennika Wschodniego”, widząc w tym szansę na dotarcie do szerszego grona odbiorców zainteresowanych edukacją i młodzieżowym aktywizmem.

Dla tych, którzy chcą zmieniać szkołę

Dlaczego warto wziąć udział? Bo to wydarzenie dla tych, którzy nie tylko chcą wiedzieć więcej, ale i działać skuteczniej. Dla tych, którzy mają pomysły – albo szukają inspiracji. Dla tych, którzy chcą, by ich głos miał znaczenie.

Lubelska Konferencja Samorządów Uczniowskich 2025 to nie tylko wydarzenie. To impuls do zmiany. I dowód na to, że młodzież w naszym regionie nie tylko chce rozmawiać o przyszłości – ona chce ją współtworzyć.