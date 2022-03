Lublin: Jakich potrzebujecie dojazdów? Miasto stworzy "plan mobilności", aby mieć szanse na dotacje

Plan określi to, jak powinien być organizowany transport mieszkańców w Lublinie oraz na pozostałych obszarach, które wchodzą w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Chodzi o Bełżyce, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (miasto i gminę), Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów oraz Wólkę i pięć powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

– Plan mobilności powinien zapewniać również poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, chodników, ścieżek rowerowych i pieszych, poprawiać wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów – podkreśla Urząd Miasta.

Już w najbliższą środę i czwartek mieszkańcy będą mogli opowiedzieć o swoich problemach z dojazdami do miejsc pracy, nauki, czy też na zakupy lub do lekarza. Będą mogli również podpowiadać, co ich zdaniem należy zmienić i w jaki sposób. Obydwa spotkania mają się rozpoczynać o godz. 17, będą prowadzone przez internet na platformie zoom. Linki do spotkań oraz niezbędne identyfikatory i hasła można znaleźć na stronie internetowej zit.lublin.eu/sump.

Plan mobilności przygotowuje dla miasta wrocławska spółka TRAKO Projekty Transportowe. Umowa zawarta z nią przez Urząd Miasta pod koniec grudnia opiewa na 742 tys. zł i zakłada, że dokument będzie opracowany w 12 miesięcy.