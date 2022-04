Kościół katolicki rozpoczął Triduum Paschalne. Msza Krzyżma w lubelskiej archikatedrze

Rano w archikatedrze metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik przewodniczył Mszy Krzyżma. – W Wielki Czwartek jesteśmy zaproszeni do duchowej pielgrzymki do wieczernika – powiedział na wstępie. – Do tej sali na górze, gdzie Chrystus zaprosił na Ostatnią Wieczerzę swoich uczniów i podczas tej wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. To dwa sakramenty ściśle ze sobą złączone. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i nie ma kapłaństwa bez Eucharystii.

Metropolita lubelski powitał kapłanów i podziękował im za „kapłański trud”. – Za głoszenie Słowa Bożego, za sprawowanie świętych sakramentów, za prowadzenie wiernych drogami zbawienia – dodał arcybiskup. – W czasie tej mszy świętej, którą nazywamy Mszą Krzyżma, poświęcamy święte oleje – oleje chorych, oleje katechumenów i krzyżmo święte, którym namaszczamy przy trzech sakramentach. Są to sakramenty, które przyjmujemy tylko raz w życiu – przy sakramencie chrztu, sakramencie bierzmowania i sakramencie kapłaństwa. Przypomina nam to fakt, że wszyscy wierni ochrzczeni i bierzmowani także uczestniczą w powszechnym kapłaństwie. A my przez namaszczenie naszych rąk olejem – w sakramencie kapłaństwa. W kapłaństwie ministerialnym, służebnym, bo mamy służyć i pochylać się nad tymi, którzy cierpią. Tak jak Chrystus pochylił się przed apostołami, by umyć im nogi.

Dziś jeszcze o godz. 18 w archikatedrze zostanie odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej. Jutrzejsza liturgia Wielkiego Piątku w archikatedrze rozpocznie się o 18, następnie ulicami Starego Miasta przejdą uczestnicy drogi krzyżowej. Jutro obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Osoby, które z różnych przyczyn nie przystąpiły jeszcze do spowiedzi, mogą to uczynić także piątkowej nocy w archikatedrze – od godz. 20 do 23.