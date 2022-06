Sześciu chętnych chce remontować trybunał na Starym Mieście

Do zrobienia jest sporo. Elewacja się sypie, odtworzenia wymagają detale architektoniczne, w tym płaskorzeźby. Trzeba naprawić główne wejście i balkon oraz zająć się praktycznie wszystkimi instalacjami: od grzewczej po kanalizacyjną.

Lista rzeczy do zrobienia obejmuje też wymianę okien i bocznych drzwi, zaimpregnowanie więźby dachowej, odnowę polichromii, parkietów i kamiennych podłóg oraz wymianę instalacji.

Na parterze ma powstać dodatkowa sala ślubów, przebudowane mają być toalety, pojawić ma się również panoramiczna winda w miejscu szatni. Planowane jest nawet zamontowanie instalacji sygnalizującej włamanie.

Żeby to wszystko zrobić, trzeba najpierw mieć projekt. Do wczoraj Urząd Miasta czekał na oferty firm, które gotowe są stworzyć taką dokumentację. Spodziewał się wydać na nią niecałe 687 tys. zł. W tym budżecie zmieściły się cztery z sześciu firm, które przedstawiły miastu swoje propozycje.

Najtańszą ofertę (z ceną niespełna 460 tys. zł) złożyła warszawska pracownia BBC Best Building Consultants. Za 498 tys. zł chce wziąć zlecenie poznańska spółka APA Arches, z ceną 547 tys. zł zgłosiły się Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” z Krakowa, a ostatnia z firm mieszczących się w budżecie jest warszawska spółka A-88 z ceną 610 tys. zł.

W budżecie nie zmieściła się spółka Pas Projekt z podwarszawskiego Nadarzyna (689 tys. zł) oraz spółka Konopińscy z Warszawy (ponad 787 tys. zł).

Pracownia, która wygra przetarg, będzie mieć sześć miesięcy na opracowanie projektu budowlanego, a później kolejne cztery na projekt wykonawczy i resztę niezbędnych dokumentów. Będzie również zobowiązana do pełnienia nadzorów autorskich nad pracami budowlanymi do końca maja 2025 r., co oznacza, że do tego czasu remont i przebudowa powinny się zakończyć.