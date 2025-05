Lubelscy politycy Koalicji 15 Października jednym głosem za Rafałem Trzaskowskim

– Stoimy jako przedstawiciele wszystkich sił prodemokratycznych, które tworzą dzisiaj koalicję rządową. I nie jest żadną tajemnicą, że między nami są różnice. Ale jedno nas łączy. Łączy nas odpowiedzialność za Polskę. Łączy nas to, co obiecaliśmy naszym rodakom i mieszkańcom województwa lubelskiego w kampanii 2023 roku.

Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować umowę koalicyjną, którą zawarliśmy pomiędzy sobą w momencie, gdy w 2023 roku tworzył się nasz rząd. Potrzebujemy do tego prezydenta, który będzie współpracował z tym rządem, który będzie rozumiał to, że łączą nas idee i wartości prezydenta. Prezydenta, który będzie wiedział, że Polska to wspólnota, a nie plac boju, na którym można umawiać się na różnego rodzaju ustawki.

Pan Rafał Trzaskowski, co nie jest żadną tajemnicą, jest członkiem partii politycznej. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w momencie, gdy zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, będzie prezydentem już wszystkich Polaków. Gdybym nie miał tego przekonania, nie stałbym dzisiaj w tym miejscu i nie apelował do moich rodaków, do mieszkańców mojego rodzinnego województwa lubelskiego o to, aby w najbliższą niedzielę, 1 czerwca, oddali głos na Rafała Trzaskowskiego.