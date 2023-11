Lubelskie. Arktyczne powietrze przyniosło zimę

Wygląda na to, że zima na dłużej rozpakuje u nas walizki.

Po weekendzie całodobowy mróz opanuje praktycznie całą Polskę, poza pasem nadmorskim. Termometry w większej części kraju wskazywać mają ok. -3/-1 st. C, choć przejściowo na południu może się na chwilę robić nieco cieplej. Przyczyną chłodu będzie strumień arktycznego powietrza, jaki zejdzie do naszej części Europy pod koniec listopada, sprawiając, że temperatury mają być o ok. 5-10 st. C niższe niż wynika ze średniej dla obecnej pory roku.