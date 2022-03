Lublin. Astoria idzie w odstawkę. Nie ma pieniędzy na projekt i remont

Do niedawna Ratusz zakładał, że wykorzysta Astorię na potrzeby Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin będzie w przyszłym roku.

– Między uczelniami a Starym Miastem mamy przestrzeń, którą możemy zagospodarować na potrzeby młodzieży – tłumaczyła radnym Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta. W budynku miało być miejsce dla organizacji pozarządowych oraz przestrzeń do organizacji koncertów i wystaw.

W tym celu budynek miał być poddany gruntownemu remontowi. – Naszą intencją jest wyremontowanie tego budynku w całości. Wydaje nam się, że żadne etapowanie nie będzie wchodziło w grę – przekonywała Stepaniuk-Kuśmierzak.

W tegorocznym budżecie Lublina zarezerwowano nawet 900 tys. zł na przygotowanie potrzebnych projektów budowlanych. Ale teraz miasto zrezygnowało z tego wydatku i na wniosek prezydenta Rada Miasta wykreśliła z budżetu wspomniane 900 tys. zł.

– Czasowo wstrzymujemy plany przebudowy pomieszczeń Astorii na działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży – przyznaje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Tłumaczy, że niezasadne byłoby zamawianie projektu w sytuacji, gdy miasto nie ma skąd zdobyć pieniędzy na roboty budowlane.

– Realizacja tego zadania planowana była przy udziale środków zewnętrznych. Aktualnie nie są ogłoszone konkursy czy programy, zarówno krajowe jak i unijne, w których miasto mogłoby się ubiegać o dofinansowanie. Taka sytuacja nie daje zatem gwarancji zakończenia zadania do 2023 r., w którym Lublin jako Europejska Stolica Młodzieży będzie realizował jej program – tłumaczy Góźdź. – Dlatego podjęto decyzję, aby skoncentrować się na projekcie renowacji piwnic w Centrum Kultury, który uzyskał już dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Te sale również będą przestrzenią do działań w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Co będzie dalej z Astorią? – Nie jesteśmy w posiadaniu decyzji w przedmiocie dalszego przeznaczenia obiektu – stwierdza Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych, miejskiej jednostki zarządzającej budynkiem.

Nie precyzuje tego również Ratusz. – Aktualnie nie zostały podjęte decyzje co do dalszego przeznaczenia budynku Astorii – odpowiada Góźdź. – Czasowe wstrzymanie planów przebudowy pomieszczeń na działania związane z Europejskiej Stolicy Młodzieży nie oznacza całkowitej rezygnacji z nich. Nadal trwają analizy i jeśli tylko pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, chcemy wrócić do pierwotnego pomysłu przeznaczenia ich na działania związane z ESM.