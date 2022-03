Lublin. Brakuje pieniędzy na wymianę mostu

Most, którym ul. Żeglarska przebiega nad Bystrzycą, jest w rozsypce. Nie nadaje się do dalszych napraw lub remontów i powinien być zastąpiony nową konstrukcją. Jej projekt jest już gotowy, a pod koniec stycznia miasto ogłosiło przetarg na wymianę mostu na nowy i większy oraz przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej od nowej pętli autobusowej do ul. Nałkowskich.

Do dzisiejszego poranka Zarząd Dróg i Mostów czekał na oferty firm zainteresowanych kontraktem. Zgłosiło się sześć firm, ale żadna z nich nie zmieściła się w kwocie 16,2 mln zł, zarezerwowanej przez miasto na zapłatę dla wykonawcy. Najtańsza z tych firm, będzińska spółka Primost Południe, wyceniła kontrakt na 36,7 mln zł. Najdroższa, tarnobrzeski INTOP, chce aż 53,9 mln zł.

W tej sytuacji miasto może unieważnić przetarg i ogłosić nowy, z nadzieją na to, że zgłosi się ktoś tańszy. Byłaby to raczej złudna nadzieja, jeśli nawet znane z cenowego wygrywania miejskich przetargów Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów złożyło ofertę opiewającą na 38,7 mln zł.

Innym rozwiązaniem jest poszukanie dodatkowych pieniędzy na sfinansowanie prac i rozwiązanie problemu, jakim jest fatalny stan mostu, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz ograniczenie tonażu do 10 t (nie dotyczące autobusów). Trzeba jednak pamiętać, że chodzi o wygospodarowanie w budżecie co najmniej 20 mln zł, a to duże pieniądze.

Na jakie rozwiązanie zdecyduje się Ratusz? Zapytaliśmy, czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy, że projekt przebudowy ul. Żeglarskiej przewidywał wydzielenie pasa do skrętu w lewo w ul. Nałkowskich dla samochodów jadących od strony Krężnickiej. W ramach tego samego kontraktu zlikwidowana miała być prowizoryczna pętla autobusowa przy skrzyżowaniu ul. Nałkowskich z Żeglarską. Zmieniony miałby być również przebieg drogi rowerowej znajdującej się pod mostem.

W warunkach przetargu określono, że prace mają potrwać nie dłużej niż siedem miesięcy.