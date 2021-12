Lublin. Czy na Zielonej powinny być progi zwalniające?

Żeby magister chciał zostać profesorem. Protest pracowników uczelni w sprawie podwyżek

Tu nie chodzi o same pieniądze na podwyżki, tu chodzi o to, żeby one były zainwestowane w ludzi i szkolnictwo wyższe. Bo to nie jest koszt, to jest inwestycja w przyszłość społeczeństwa i młodego pokolenia – mówiła dr Marta Łacek z ZNP podczas dzisiejszej akcji protestacyjnej na miasteczku akademickim UMCS.