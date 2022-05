Lublin. Znów będzie można przyjść ze sprawą do Ratusza

* Już 16 maja na mieszkańców ma czekać Mariusz Banach, zastępca prezydenta odpowiedzialny z oświatę (od godz. 14 do 17), * 23 maja od godz. 13 do 19 dyżurować ma Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju, odpowiedzialny też za bieżące zarządzanie miastem, * 24 maja od godz. 14 do 17 dyżurować ma sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki.

Na spotkania z zastępcami prezydenta i sekretarzem trzeba się wcześniej zapisać (petycje@lublin.eu lub 81 466 19 80) nie później niż 20 maja, którego to terminu oczywiście nie będzie można dotrzymać w przypadku poniedziałkowego spotkania z Mariuszem Banachem. W zgłoszeniu trzeba podać sprawę, której dotyczyć ma rozmowa.

Zapisy nie są wymagane natomiast w przypadku spotkań z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi Rady Miasta. * We wtorek, 24 maja na mieszkańców ma czekać wiceprzewodniczący Stanisław Kieroński (od godz. 13.30 do 15.30), * 25 maja od godz. 14 do 16 dyżurować ma wiceprzewodniczący Leszek Daniewski, od godz. 15.30 do 17.30 przewodniczący Jarosław Pakuła, * 27 maja na mieszkańców ma czekać wiceprzewodniczący Marcin Nowak (od godz. 14.30 do 15.30).