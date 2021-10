Msza i życzenia. 10 lat abpa Stanisława Budzika w Lublinie

O papieżu z Polski mówił w kazaniu metropolita lubelski. – Był dla nas skałą Boga na ziemi, światłem nadziei dla świata, niezmordowanym głosicielem dobrej nowiny. Głosił ją przez ponad 26 lat – powiedział arcybiskup Stanisław Budzik. – Przemierzając kontynenty, spiesząc wszędzie tam, gdzie trzeba był dawać świadectwo o Chrystusie odkupicielu człowieka. Jego wspaniały głos, byłego aktora teatru rapsodycznego, teatru słowa rozlegał się w wielu językach z niezwykłą mocą i świeżością.

Metropolita lubelski opisywał czas kiedy Karol Wojtyła wykładał na KUL-u, zwrócił także uwagę na ostatnie lata życia Jana Pawła II. – Pod koniec życia kiedy utrudzone stopy apostoła narodów odmówiły mu posłuszeństwa, kiedy jego głos brzmiał niekiedy niemal niedosłyszalnie przyszła kolej na świadectwo cierpienia – zaznaczył arcybiskup Budzik. – Bez żadnej przesady możemy powiedzieć, że Jan Paweł II w ostatnich latach swego pontyfikatu został przybity do krzyża cierpienia. Tak jak Piotr i tak jak Chrystus Jan Paweł nie uciekał od krzyża i nie krył się ze swoją słabością i swoim cierpieniem, bo z tego cierpienia bił blask niezwykłego świadectwa. Chciał nam bowiem powiedzieć coś bardzo ważnego, coś istotnego. Skierował do nas kolejne ważne przesłanie. Jego treścią było coś co stanowi samo serce chrześcijańskiej wiary. Razem ze św. Pawłem powtarzał: Nie daj mi Boże, abym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla którego świat stał się ukrzyżowany dla mnie. A ja dla świata.

Pod koniec mszy biskup Adam Bab w towarzystwie młodych ludzi dziękował „metropolicie za 10 lat posługi w archidiecezji lubelskiej, „za wynikające z pasterskiej miłości codzienne, żmudne posługiwanie”, ale też za podjęte przez arcybiskupa „bardzo ważne wydarzenia wpisujące się do historii archidiecezji”. Wśród nich jest projekt ewangelizacyjny Źródło. – Mam na myśli przyjęcie tysięcy młodych z całego świata, podczas Światowych Dni Młodzieży czy wreszcie ten III Synod Archidiecezji, który aktualnie przeżywamy – podkreślił bp Adam Bab, który życzył metropolicie m.in. „łaski zdrowia i możliwości udźwignięcia wszystkich pasterskich trudów”.