Niska frekwencja w wyborach do lubelskich rad dzielnic. Ostateczne wyniki głosowania

Głosowanie – tam, gdzie było potrzebne – odbyło się w ostatnią niedzielę.

– Wybory przebiegły spokojnie. Nie było większych incydentów, ani skarg. Było wiele pytań dotyczących samej procedury, gdy pojawiały się osoby, które nie były zameldowane na terenie danej dzielnicy. W takich przypadkach wskazywaliśmy, w jaki sposób potwierdzić, czy ich nazwiska znajdują się w spisach ewidencji wyborców w danym obwodzie – mówi Jadwiga Mach, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

Wybory przeprowadzono w 48 z 80 obwodów. W 32 z nich kandydatów było mniej lub tyle samo, ile mandatów do wzięcia, w związku z czym wszyscy, którzy zgłosili wyborczy akces, z automatu zostali wybrani. Tym samym głosowanie nie było konieczne w trzech dzielnicach składających się z jednego okręgu: Głusk, Stare Miasto i Za Cukrownią. Największa konkurencja miała miejsce na Wrotkowie. Tu o 15 mandatów rywalizowało 37 chętnych.

Uwagę zwraca niska frekwencja. W skali całego miasta wyniosła ona zaledwie 5,87 proc. i była niższa o ponad jeden punkt procentowy, niż w 2019 roku. Najliczniej, podobnie jak przed czterema laty, głosowali mieszkańcy Szerokiego. Tam do urn poszło 13,97 proc. uprawnionych. Ponad 10-procentową frekwencję zanotowano także na terenie Abramowic (12,41 proc.), Hajdowa-Zadębia (11,25 proc.) i Bronowic (10,92 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem wybory dzielnicowe cieszyły się na Kalinowszczyźnie, gdzie do urn poszło zaledwie 2,35 proc. osób uprawnionych do głosowania.

– Informacje o wyborach były dość czytelne i jasne. Zamieszczano je na przystankach i w autobusach, na stronie Urzędu Miasta W mojej ocenie informacje o wyborach były pełne. Ale wydaje mi się, że kampanie bardziej odbywały się wewnątrz obecnych rad. Być może zabrakło wychodzenia do środowiska, kandydaci skupiali się na konkurowaniu między sobą. Ale każdy mieszkaniec miał prawo pójść i zagłosować – komentuje Jadwiga Mach.

Ale nie wszystko rozstrzygnęło się w lokalach wyborczych. W Śródmieściu i na Ponikwodzie po dwie osoby z najniższym poparciem dającym miejsce w radzie zdobyły taką samą liczbę głosów. Dlatego w tych dzielnicach do obsady ostatnich mandatów potrzebne było losowanie. Przeprowadzono je wczoraj w lubelskim Ratuszu.

– Czuję ulgę, bo o wszystkim zdecydował ślepy los. To będzie moja druga kadencja – mówi Ewa Staniak, która w wyniku losowania uzupełniła skład rady dzielnicy Ponikwoda. W niedzielnym głosowaniu zdobyła 117 głosów. – Rozmawiałam z sąsiadami, roznosiliśmy ulotki, bo nasza dzielnica ma wielu nowych mieszkańców i chcieliśmy ich ze sobą zapoznać. Ludzie chyba nam wierzą i chcą, żebyśmy jeszcze podziałali w radzie dzielnicy – dodaje.

Nowi radni lubelskich dzielnic zaświadczenia o wyborze odbiorą 14 i 15 marca. Formalnie funkcje zaczną pełnić po złożeniu ślubowania podczas pierwszych posiedzeń.

Abramowice: Sławomir Błaszczak * Robert Gospodarek * Agnieszka Kaproń * Teresa Krzywicka * Urszula Machoń * Elżbieta Michalska * Witold Mysyk * Adam Pryk * Andrzej Serwatka * Marta Tatara * Joanna Wrześniewska * Grzegorz Wrześniewski * Andrzej Zieliński * Jerzy Zieliński * Andrzej Zyga. Frekwencja: 12,41 proc.

Bronowice: Waldemar Czapczyński * Hubert Obrusiewicz * Maciej Antonik * Bartosz Pawelec * Eugeniusz Wojtaś * Katarzyna Bisak * Andrzej Bojanek * Hanna Księżpolska-Bachmatiuk * Artur Lis * Danuta Bochniarz * Zofia Gwóźdź * Rafał Kloc * Maksymilian Szerega * Andrzej Szyszko * Grażyna Tutka. Frekwencja: 10,92 proc.

Czechów Południowy: Elżbieta Boczkowska * Magdalena Gnypek * Ewa Flisiak-Bondyra * Magdalena Kędzierska * Tomasz Kulig * Beata Kocyła * Dominik Piróg * Kinga Rozpędowska * Jan Tymejczuk * Paulina Ondycz * Anna Szuba * Halina Balak * Mariusz Droździel *Konrad Gardyga * Ewelina Stefaniak * Michał Chodkowski * Andrzej Filipowicz * Marta Gutkowska * Adam Łukasik * Magdalena Zamiejska. Frekwencja: 4,44 proc.

Czechów Północny: Kamil Kawalec * Arkadiusz Ligęza * Justyna Szabat * Małgorzata Wielgosz * Marzena Wytrążek * Elżbieta Gulańczyk * Jakub Paruch * Magdalena Szkodziak * Piotr Sulowski * Lucyna Więcierzewska * Zbigniew Zieliński * Elżbieta Turska * Andrzej Wróbel * Piotr Cygan * Zdzisław Żurawski. Frekwencja: 5,16 proc.

Czuby Południowe: Marcin Fidecki * Piotr Flasiński * Piotr Grabarczyk * Ryszard Czerwieniec * Krystian Gorzkowski * Arkadiusz Szczepański * Halina Brzezicka * Agnieszka Kosiarska * Krzysztof Wiśniewski * Paweł Wypych * Andrzej Hejdukowski * Janusz Malec * Janusz Szczęch * Kamil Wierzbicki * Wiesław Wnuk. Frekwencja: 3,45 proc.

Czuby Północne: Jadwiga Januszek * Karolina Kiełsznia * Renata Mitrut * Agnieszka Skwarek * Elżbieta Szabała * Mieczysław Biszkont * Grażyna Dąbek * Mariusz Nazim * Danuta Przybyś-Ziemba * Tomasz Buda * Konrad Hamulewicz * Maria Kulik * Łukasz Piszczek * Dariusz Jaremek * Bożena Nowak * Krzysztof Wronka * Helena Flisiak * Agnieszka Kowalczyk * Grzegorz Majek * Bartłomiej Skórski * Grażyna Stadnik. Frekwencja: 5,21 proc.

Dziesiąta: Beata Basińska * Halina Goc * Grzegorz Kołodziej * Grzegorz Lemke * Szymon Furmaniak * Wojciech Kret * Dorota Piasecka * Alina Pydyś * Urszula Ziembikiewicz-Otulska * Renata Janowska * Elżbieta Sobiesiak * Leszek Tes * Celina Ładniak * Andrzej Małysz * Maja Poniewozik * Wiesława Dados * Andrzej Jabłoński * Łukasz Poręba * Olga Woźniak. Frekwencja: 4,08 proc.

Felin: Krystyna Brodowska * Grzegorz Kocot * Henryk Kowalski * Tomasz Staszewski * Stefan Stefankowicz * Arkadiusz Gołębiowski * Sebastian Gorgol * Grzegorz Gryzio * Bartłomiej Gutek * Łukasz Matuszewski * Edyta Michaluk-Charytanowicz * Eugeniusz Pidek * Piotr Toc * Teresa Ziętko * Jakub Zmysłowski. Frekwencja: 9,79 proc.

Głusk: Marzena Bomba * Piotr Borowiec * Grzegorz Dyś * Radosław Kwiatkowski * Dominika Mella-Wójtowicz * Piotr Nowacki * Bartłomiej Piłat * Iwona Piskor * Marlena Serwin * Jacek Stachyra * Piotr Toruń * Ewa Trześniewska * Sebastian Woźny * Krzysztof Wójcik * Zbigniew Wójtowicz. Głosowania nie przeprowadzano.

Hajdów-Zadębie: Wiesław Bomba * Eliza Budynkiewicz * Elżbieta Dąbrowska * Blanka Fatyga * Waldemar Kołtunik * Monika Litwin * Mariusz Poroch * Paulina Purc * Teresa Siuda * Jacek Skiba * Tomasz Skiba * Szymon Sochal * Sylwester Stasiewicz * Maria Urban * Beata Walkowska. Frekwencja: 11,25 proc.

Kalinowszczyzna: Anna Gąsior * Wiesława Miazga * Ryszard Moczarski * Jolanta Mulak * Krystyna Nosalewicz * Wiesław Rafalski * Marian Budek * Irena Malesa * Agnieszka Orłowska * Andrzej Osiński * Mateusz Ściuba * Robert Adach * Leszek Biskup * Bogusława Harden * Joanna Wójcik * Adam Skowronek * Jolanta Terlecka-Bogusiewicz * Andrzej Zięba. Frekwencja: 2,35 proc.

Konstantynów: Sylwester Dominiczak * Ewa Kapica * Jacek Kapica * Maciej Laskowski * Jan Rybojad * Wiktor Sawicki * Elżbieta Kaznowska-Maciążek * Robert Krawczyński * Adam Kruk * Rafał Lipert * Rafał Misztal * Tomasz Pękala * Bożena Siebiesiewicz * Roman Siebiesiewicz * Bartłomiej Woliński. Frekwencja: 6,28 proc.

Kośminek: Barbara Frankiewicz-Ćwikła * Aneta Hałabis * Jolanta Jańczak * Kamil Krzos * Mariusz Bańka * Albert Koczmara * Mariusz Malec * Dorota Szostak * Ewa Gęca * Krzysztof Kasperek * Jacek Krzyżanowski * Beata Suwała * Aleksandra Drzewiecka. Frekwencja: 5,65 proc.

Ponikwoda: Justyna Budzyńska * Waldemar Kępa * Kinga Kicińska * Mirosław Kwaśniak * Ewa Staniak * Cezary Bach * Aneta Lis * Remigiusz Małecki * Tomasz Małecki * Tomasz Sołtys * Renata Grela-Majewska * Agnieszka Kondracka * Ireneusz Łuka * Paweł Stanisławek * Monika Szust. Frekwencja: 7,08 proc.

Rury: Magdalena Szczygieł-Mitrus * Piotr Szymański * Dariusz Michałowski * Grzegorz Wierzchowski * Michał Zacz * Tomasz Przyszczepa * Dorota Wójcik * Karolina Janikowska * Kamila Pawelec * Dariusz Pęcak * Irena Samborska * Jacek Figarski * Katarzyna Głuchowska * Katarzyna Marciniak * Małgorzata Grudzień * Halina Kowalska-Wieczorek * Iwona Luterek * Mirosław Zastawny * Róża Jasionowska * Alicja Krzysztoń * Julia Saładonis. Frekwencja: 3,26 proc.

Sławin: Katarzyna Goral * Jacek Jabłoński * Barbara Kamieńska-Krzowska * Radosław Osiak * Zofia Rzączyńska * Karol Rzepecki * Monika Tarkowska * Sebastian Błaszczyk * Ernest Marek * Magdalena Olszewicz-Wątorska * Andrzej Ostrowski * Krystian Tomasik * Agata Dudkiewicz * Małgorzata Pietrzela * Dorota Wójcik. Frekwncja: 3,46 proc.

Sławinek: Ryszard Chwała * Andrzej Jakubek * Agata Kusz * Zofia Malik * Janusz Mirosław * Jacek Murawski * Danuta Olchowska-Kubik * Dariusz Pawłowicz * Andrzej Sadowski * Paweł Sadowski * Konrad Sobolewski * Elżbieta Wójcik * Halina Wójcik * Paweł Wójcik * Michał Wójtowicz. Frekwencja: 6,87 proc.

Stare Miasto: Przemysław Bartnik * Marcin Błaziak * Kinga Bonik * Marcin Bonik * Adrian Dang Xuan * Jakub Gliwka * Michał Makowski * Zygmunt Ostrowski * Marzena Pacek * Patryk Pawłowski * Izabela Waleczek-Bartnik * Agata Włodarczyk * Anna Wojewódzka * Dariusz Wojewódzki * Anna Wypych. Głosowania nie przeprowadzano.

Szerokie: Maria Dudziak * Damian Janowicz * Józef Kaźmierczak * Sławomir Knap * Marzena Kuśmierz * Tomasz Marzec * Jerzy Michalczyk * Agata Opolska * Katarzyna Paszkowska * Marek Rachańczyk * Andrzej Skałecki * Marcin Śmiałek * Rafał Wachowicz * Jakub Zdunek * Małgorzata Żuk. Frekwencja: 13,97 proc.

Śródmieście: Eliasz Bojarski * Jadwiga Kamińska-Smyl * Agnieszka Łukaszuk * Barbara Ślifirz * Jacek Warda * Ewa Agaciak * Anna Paul * Daria Banasik * Marian Danielewicz * Ryszard Milewski * Magdalena Przyborowska * Marcin Cebula * Magdalena Chojnacka * Mariusz Iwanicki * Paweł Wesołowski. Frekwencja: 2,43 proc.

Tatary: Tadeusz Bednarski * Lech Buczkowski * Mieczysław Stasiak * Czesław Wakulski * Paweł Węgrzyn * Rafał Cichocki * Piotr Laskowski * Józef Nowomiński * Tadeusz Bejm * Lucyna Kuźniak * Tamara Owczarewicz * Edyta Szewczuk * Monika Kowalczyk * Piotr Skrzypczak * Henryk Wilczyński. Frekwencja: 6,71 proc.

Węglin Południowy: Marcin Garbowski * Anna Łosiewicz * Iwona Mańko * Bogumiła Trębicka * Łukasz Bednarski * Anna Glijer * Grzegorz Nowak * Hubert Solarski * Łukasz Wilkołek * Arkadiusz Budzyński * Irena Klekowska * Mateusz Krekora * Grzegorz Maruszak * Janusz Podgajny * Aleksandra Smarsz. Frekwencja: 6,71 proc.

Węglin Północny: Jerzy Borsukiewicz * Dariusz Boruch * Andrzej Butrym * Kamil Dadej * Karol Dąbrowski * Beata Filipczak * Andrzej Gajak * Barbara Kosmala * Barbara Lisiak * Paweł Mierzwa * Izabela Pastuszka * Irena Pędzia * Jarosław Wnuk * Maria Zdanowska * Beata Żuraw. Frekwencja: 7,95 proc.

Wieniawa: Anna Bagłajewska * Grzegorz Dzięcioł * Anna Grochecka-Mucha * Helena Naumiuk * Agnieszka Ostrowska-Kostow * Tomasz Makarczuk * Sławomir Ostapczuk * Dorota Ostrowska * Elżbieta Rusinek-Przystupa * Andrzej Szymczakowski * Rafał Gutowski * Juliusz Jurkowski * Wanda Kamińska * Janina Skrzypek * Izabela Wiewiórska. Frekwencja: 6,56 proc.

Wrotków: Joanna Kalbarczyk * Leszek Lewandowski * Krzysztof Malinowski * Jarosław Duda * Anna Radomska-Poterucha * Monika Sugier * Katarzyna Winiarczyk * Agnieszka Szczepańska * Krzysztof Szczurkowski * Mariusz Zabadała * Anna Kołtunowicz * Bartłomiej Ostrouch * Sylwia Pikur * Mariusz Skotnicki * Joanna Szczepaniuk. Frekwencja: 6,58 proc.

Za Cukrownią: Sebastian Bieda * Robert Gawin * Lidia Kasprzak-Chachaj * Mariola Kołtun * Agnieszka Kukiełka * Tomasz Kukiełka * Anna Marek * Karolina Okoń * Paula Roguska * Bartłomiej Smoleń * Anna Sosnowska-Gawin * Paulina Żurek. Głosowania nie przeprowadzano.

Zemborzyce: Monika Baran * Andrzej Budzyński * Danuta Daniewska * Jarosław Daniewski * Mieczysław Gwiazda * Mirosław Krzewiński * Dariusz Lal * Elżbieta Maciąg * Łukasz Pietrak * Justyna Podkowińska-Gryka * Sławomir Polaczuk * Kazimierz Sołtys * Agnieszka Trybuchowicz * Andrzej Wojciechowski * Marika Zaprawa. Frekwencja: 7,64 proc.