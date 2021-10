Obecna ekipa zostaje w lubelskim schronisku

Zgłosił się wyłącznie obecny zarządca, przychodnia weterynaryjna Poliwet prowadzona przez Bożenę Kiedrowską. Ratusz założył, że za zarządzanie przytułkiem może wydać w cztery lata nawet 9,7 mln zł. Poliwet stanął do przetargu z ceną niespełna 9 mln zł.

Do obowiązków zarządcy schroniska będzie należeć odławianie, przewożenie do przytuliska i udzielanie specjalistycznej pomocy zwierzętom błąkającym się po ulicach, zagubionym, porzuconym lub potrąconym przez pojazd. Administrator ma też zapewniać zwierzętom wyżywienie i opiekę, oceniać ich charakter, by jak najlepiej dobrać im nowych właścicieli.