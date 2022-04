Napisali o zgwałceniu dzieci. Obrzydliwa wiadomość do lubelskiej posłanki. Ktoś grozi Marcie Wcisło

W poniedziałek na skrzynkę mailową parlamentarzystki trafiła wiadomość, która w całości nie nadaje się do cytowania. A i słuchając tych „delikatniejszych” fragmentów trudno nie zareagować inaczej, niż obrzydzeniem.

- Zdradziecka kur.. antypolska, lepiej zakończ swoją działalność w trybie natychmiastowym. Pomagasz UPA i za to kur.. zginiesz. Zamordujemy cię i zatłuczemy szklaną butelką tak, by nikt nie poznał twojej zdradzieckiej mordy – możemy przeczytać w mailu.

Autor zagroził torturowaniem i gwałceniem dzieci z rodziny parlamentarzystki, nagraniem tego i opublikowaniem na pedofilskich portalach. W dalszej części stwierdził, że „Polacy są traktowani jak gnój”, a ukraińskie rodziny szukające w Polsce schronienia przed wojną „mają pierwszeństwo we wszystkim, mają lepiej od Polaków, od patriotycznych katolików”. Nadawca wzywa też posłankę do usunięcia kont w serwisach społecznościowych, publicznych przeprosin za „zdradziectwo i szpiegostwo” i do rezygnacji z mandatu, grożąc transmitowaną na żywo „powtórką z Wołynia”. Pod listem podpisała się „propolska katolicka bojówka Loli Fox”.

- To nie jest pierwsza groźba pod adresem moim, mojego biura i mojej rodziny. Myślę, że w dużej mierze ma to związek z moją działalnością i – przykro mi to mówić – z moimi występami w telewizji publicznej – mówi Marta Wcisło. I dodaje, że w sobotę wieczorem gościła w studiu TVP Info. W trakcie programu z jej udziałem na ekranach pojawił się pasek z napisem „prorosyjska postawa polityków Platformy Obywatelskiej”. - Nic takiego nie miało miejsca. Wypowiadałam się na temat Ukrainy w duchu pojednawczym, opowiadałam co się dzieje w naszym kraju i co robimy jako obywatele. Spotkała mnie fala hejtu i okropnych wyzwisk. A w poniedziałek dostałam ten paszkwil – mówi posłanka.

Policja potwierdza, że zajmuje się sprawą. - Dostaliśmy zgłoszenie o grożbach karalnych, które wpłynęły na pocztę mailową posłanki na Sejm. Zabezpieczyliśmy dowody, przesłuchujemy świadków i prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy – informuje kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Parlamentarzystka przyznaje, że zrezygnowała z propozycji przydzielenia policyjnej ochrony. - Jeśli moi pracownicy będą czuli się zagrożeni, to poproszę o ochronę dla nich. Ja chce być jak najbliżej ludzi i odmówiłam, bo uważam, że nie o to chodzi, żebym się izolowała od społeczeństwa i będę działać tak, jak do tej pory – podsumowuje Marta Wcisło.