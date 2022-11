Patrole seniorek wyruszają w miasto. Szukają niebezpiecznych miejsc w Lublinie

Obserwacje ze śródmieścia znalazły się na mapie, którą panie zaniosły do rady dzielnicy ze stanowczą sugestią, żeby te problemy rozwiązać.

Tak to właśnie działa.

– Patrole służą temu, by znaleźć miejsca nieprzyjazne seniorom. To może być brak ławeczki na długim dystansie od ulicy do przychodni. Dziury w chodniku, przez które można złamać nogę. Albo brak oświetlenia, brak podjazdu dla wózków... – wylicza Agata Czwórnóg z Fundacji Aktywności Obywatelskiej, która organizuje takie spacery w ramach projektu „Osobom starszym wsparcie i szacunek”. – Wszystko zapisujemy i nanosimy na mapę, a potem przygotowujemy petycję do rady dzielnicy. Zaplanowaliśmy sobie 20 spacerów, większość z nich mamy już za sobą, ze wszystkim chcemy zdążyć do końca roku.

– Jest zasada, że w zdrowym ciele zdrowy duch – mówi Elżbieta Kurpińska, ta od telefonu w czerwonym etui. – Jak się tak trochę poruszamy, szukając tych dziur, to i psychika będzie lepsza.