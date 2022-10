Pikieta, oskarżenia, zwolnienia. Co się dzieje za bramą Muzeum Wsi Lubelskiej?

O konflikcie w lubelskim skansenie piszemy od końca ubiegłego roku, ale spór między kierującą placówką od marca 2019 roku Bogną Bender-Motyką a częścią załogi trwa dłużej. Pierwsze skargi do marszałka zaczęły spływać po roku urzędowania nowej szefowej. Pracownicy skarżyli się na decyzje personalne mające działać na szkodę muzeum, ale też na „działania odwetowe” wobec tych, którzy wyrażali odmienne zdanie.

>>Młócka w lubelskim skansenie. Oskarżenia wobec pani dyrektor<<

Oliwy do ognia dolało wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego w związku z planowaną redukcją etatów. W jego wyniku tuż przed końcem ubiegłego roku do zwolnienia wytypowano cztery osoby. Wśród nich było troje podlegających ochronie działaczy związkowych: główny konserwator oraz dwoje będących autorami większości muzealnych ekspozycji kustoszów.

W niedzielę przed muzeum odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” w obronie przestrzegania praw pracowniczych w skansenie. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.

– Miała pokazać, że w tej kwestii przez ostatnie miesiące nic się nie zmieniło, problemy pozostały, wbrew temu, co jak się domyślamy, pani dyrektor przekazuje do organizatora (organem prowadzącym jest zarząd województwa lubelskiego – przyp. aut.). Liczymy przede wszystkim na to, że zwolnieni pracownicy zostaną przywróceni do pracy i będą mogli dalej pracować i wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie na rzecz Muzeum Wsi Lubelskiej – mówi Danuta Olesiuk, szefowa muzealnej „Solidarności”.