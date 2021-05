W wakacje z Lublina do Trójmiasta. Zmiana rozkładu jazdy pociągów

W rozkładzie pojawił się chyba najpopularniejszy spośród sezonowych pociągów, czyli ten umożliwiający dojazd do Trójmiasta i na Hel. Na nocną wyprawę będzie można wyruszyć z Lublina o godz. 21.33, by o godz. 4.10 ujrzeć za oknem Gdynię. Tu pociąg rozdzieli się na dwa: część wagonów pojedzie do Kołobrzegu (u celu na godz. 8.38), zaś druga część (niestety, po trzech kwadransach postoju) wyruszy do stacji Hel. Na czubku polskiej mapy będzie można się stawić o 6.31.

Zwolennicy bliższych podróży będą mogli się wybrać na Roztocze. 26 czerwca zacznie kursować z Lublina (odjazd o 9.34) codzienny pociąg do Bełżca. Natomiast od 28 czerwca dostępny będzie jeszcze jeden pociąg (odjazd z Lublina o 7.18) do Bełżca, którego trasa w soboty i niedziele będzie wydłużona do Jarosławia.

– W niedziele uzupełnione zostaną połączenia na trasie Lublin-Rzeszów-Lublin poprzez wydłużenie do Rzeszowa relacji pociągu IC Kochanowski łączącego na co dzień Lublin i Bydgoszcz – zapowiada PKP Intercity.

Kilka pociągów zmieni godziny odjazdu, co może być istotne m.in. dla podróżujących między Lublinem a Warszawą przez Puławy. Na tej trasie liczba pociągów w porównaniu z poprzednimi wakacjami wzrośnie z 8 do 11.

Po zmianach tabela odjazdów z Lublina przez Puławy do stolicy wygląda następująco: 5.45 (pociąg do Szczecina), 6.35 (IC Kiev Express), 7.57 (do Szczecina), 10.08 (do Kołobrzegu), 11.56 (do Łodzi), 13.56 (do Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego), 17.21 (do Bydgoszczy), 17.56 (do Wrocławia, w soboty do Warszawy Wschodniej), 18.53 i 19.53 (do Warszawy Wschodniej) oraz 21.33 (nad morze).

O pół godziny wcześniej odjeżdżać ma z Lublina wieczorny IC Jagiełło do Krakowa (po zmianie odjazd o godz. 17.31, przyjazd po godz. 21.39. Wcześniej będzie wyjeżdżać pociąg IC Bolko z Lublina do Wrocławia, popołudniowy IC Morcinek nie będzie docierał z Lublina do Katowic i Bielska-Białej, a jedynie do Wrocławia.

Niektóre podróże będą bardziej czasochłonne niż obecnie. O niemal pół godziny wydłuży się przejazd pociągiem TLK Wyczółkowski z Lublina do Świnoujścia, którego odjazd będzie przesunięty na godz. 4.50. Podobnie będzie z pociągiem TLK Staszic relacji Lublin-Szczecin. Inne podróże nieco się skrócą, jak choćby (o kwadrans) przejazd z Lublina do Kołobrzegu pociągiem TLK Zamoyski.