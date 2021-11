Lublin: Pocztowcy proszą o autobus, który dowiezie ich do pracy

– Siedziba naszej firmy położona jest w odległości jednego przystanku za Felinem. Jest to dość długi odcinek drogi, bez możliwości pokonania go chodnikiem – czytamy w liście, jaki pracownicy Poczty Polskiej wysłali do miejskiego radnego Stanisława Brzozowskiego (niezrzeszony), który prosi prezydenta, by uwzględnił ich postulaty.

– Wydłużenie linii o jeden przystanek nie powinno być szczególnie trudnym zadaniem – twierdzi radny Brzozowski w swym piśmie do prezydenta.

– Prosimy o dostosowanie godzin przyjazdów i odjazdów linii 23 do godzin, w których zatrudnieni są nasi pracownicy, to jest umożliwienie dojazdu do pracy na godzinę 6, 7 i 14 oraz powrót po zakończonej pracy w godzinach 14, 15 i 22 – piszą pocztowcy.