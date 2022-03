Pokłócił się z bratem o rachunki. Dźgnął go kilkukrotnie nożem

10 A A

Póki co 48-letni mieszkaniec Lublina trafił do aresztu na trzy miesiące. Usłyszał jednak zarzut usiłowania zabójstwa swojego brata, za co grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przyznał się do winy

(fot. Lubelska Policja)