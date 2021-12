Lublin. Połączą dwie ulice na osiedlu Świt

Dziś nie można zgodnie z prawem zbudować takiego przejazdu, bo obowiązujący plan zagospodarowania przewiduje w tym miejscu trasę dla pieszych i rowerzystów. Zmiana planu zagospodarowania ma umożliwić budowę brakującego połączenia.

Do 18 stycznia można zgłaszać Urzędowi Miasta uwagi do tego pomysłu. Można to robić listownie (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub mailem (planowanie@lublin.eu). Można również porozmawiać z planistami 21 grudnia w Ratuszu (godz. 17), zapisując się na spotkanie nie później niż 17 grudnia (planowanie@lublin.eu, 81 466 23 00).