Polaków ogarnął szał na strzelanie. Tak wielki, że zabrakło naboi

Prawie 1300 osób pod bronią

Bo właśnie jednym z najprostszych sposobów na zdobycie pozwolenia na broń jest przejście 3-miesięcznego szkolenia zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Potem można przystąpić do egzaminu. Po jego zaliczeniu trzeba jeszcze zaliczyć badania lekarskie (psycholog, psychiatra, okulista i lekarz ogólny orzecznik). I dopiero z tymi dokumentami można wystąpić do policji o wydanie pozwolenia. Funkcjonariusze muszą nas jeszcze prześwietlić, przeprowadzając m.in. wywiad środowiskowy w miejscu naszego zamieszkania.

– Rzeczywiście w tym roku zgłasza się więcej osób zainteresowanych uzyskaniem pozwoleniem na broń, głównie kolekcjonerską, sportową i do celów łowieckich – przyznaje kom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy policji w Lublinie.

Statystyk za ten rok jeszcze nie ma, ale w zeszłym pozwolenia wydano 1269 osobom, które dzięki temu mogły kupić w sumie 21 439 sztuk broni (jedna osoba może ich mieć więcej).

Wraz z pozwoleniem otrzymujemy promesę na zakup broni, z którą możemy iść do sklepu. Ale żeby trzymać ją w domu, musimy zaopatrzyć się także w specjalną szafę typu S1 (koszt od ok. 1000 zł w górę).

Pozwolenie jest, ale z czego strzelać?

Promesa to jedno, a kupienie broni i amunicji to drugie. Na rynku jest ogromny deficyt i jednej, i drugiej.

Szef „Snajpera” uprzedza jednak, że w tej chwili z ostrej amunicji za bardzo sobie nie postrzelamy, bo na rynku jej praktycznie nie ma, a jak się pojawia, to błyskawicznie znika.

Potwierdza to właściciel sklepu Guns4You z Lublina. – Zainteresowanie jest ogromne. Schodzi wszystko: pistolety, karabiny, strzelby. A kupić można raczej nie to, co nam się podoba, ale to, co jest na stanie, bo są bardzo duże braki na rynku – mówi Jan Staniszewski.

Gdy na rynku brakuje amunicji, jedynym ratunkiem pozostają strzelnice, które starają się utrzymywać zaopatrzenie. A i w nich jest coraz więcej amatorów strzelania.

– Od wybuchu wojny wzrost zainteresowania oceniam na 30 proc. – mówi Łukasz Cieślik, właściciel Lubelskiego Centrum Strzeleckiego. Podstawowe zajęcia kosztują tu 150 zł. Ceny wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem, bo bardzo podrożała amunicja. – Naboje do popularnego „kałacha” w 2021 roku kosztowały 1,2-1,3 zł za sztukę, a w tym kupowałem już po 3 zł – zaznacza Cieślik.