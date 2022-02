Pomoc uchodźcom z Ukrainy. KUL oferuje m.in. miejsca w akademikach

– Działania pomocowe KUL - realizowane są w ramach aktualnie obowiązującego prawa – dotyczą nie tylko studentów, ale także wszystkich obywateli Ukrainy – poinformował dzisiaj rzecznik prasowy lubelskiego uniwersytetu dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL.

Uczelnia, w porozumieniu z władzami województwa lubelskiego uruchomiła telefon kontaktowy +48 515 852 632 a także e-mail - ukraina@kul.pl, które są obsługiwane w językach ukraińskim, rosyjskim i polskim. Dzwoniąc lub pisząc można uzyskać informacje np. na temat tego, gdzie się udać po pomoc i jak kontynuować studia w Polsce.

Rzecznik prasowy KUL zapewnił, że "studenci, którzy spełniają odpowiednie warunki formalne, np. mają obywatelstwo polskie kartę Polaka, po zakwalifikowaniu przez odpowiednie komisje uczelniane zostaną przyjęci na studia". W kwestii przyjmowania cudzoziemców obowiązują uczelnię specjalne regulacje prawne. "W tej sprawie KUL oczekuje na informacje z MEiN na temat tego, w jaki sposób i na jakich zasadach można studentom umożliwić kontynuacje studiów" – zaznacza przedstawiciel uczelni.

– Uniwersytet jest otwarty na to, aby stać się uczelnią dla tych, którzy chcą kontynuować kształcenie w Polsce - zapewnił prof. Michał Wyrostkiewicz.

Działania pomocowe są kierowane nie tylko do studentów i ich rodzin, ale także wszystkich mieszkańców Ukrainy dotkniętych wojną. KUL oferuje m.in. miejsca w akademikach - ponad 100, "co zostało już zgłoszone sztabowi wojewódzkiemu i są do dyspozycji wojewody".

Uczelnia oferuje także pomoc prawną. "KUL będzie doradzać uchodźcom, co zrobić po przejeździe do Polski, m.in. jak postępować w gąszczu przepisów, aby pobyt był legalny; aby jak najspokojniej funkcjonować w nowej trudnej rzeczywistości".

Będzie można skorzystać także z pomocy psychologicznej, pomocy dla osób z niepełnosprawnością, pomocy duchowej – "np. nabożeństwa w języku ukraińskim i spotkania z duszpasterzem". Będzie też oferowana pomoc rodzinom z dziećmi.

– Pomoc generuje koszty, więc uruchomiliśmy konto w ramach Fundacji Rozwoju KUL, na które są zbierane pieniądze przeznaczone na pomoc – podsumował rzecznik prasowy KUL.

Datki można wpłacać na nr konta 83 1050 1953 1000 0090 8154 7532.

Rzecznik KUL zapowiedział także, że na uczelni będą organizowane zbiórki darów (materiałów pierwszej pomocy) na rzecz dotniętych wojną osób w Ukrainie.