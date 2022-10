Pożegnalny spacer z poetką. Finisaż wystawy i spacer po Lublinie

Pielęgnacja włosów po keratynowym prostowaniu w kilku prostych krokach

Keratynowe prostowanie to obecnie jeden z najpopularniejszych zabiegów pielęgnacyjnych na włosy, który wykonuje się w salonach fryzjerskich bądź u wykwalifikowanych osób, które przeprowadzają tego typu zabiegi. Jednak wciąż wiele osób jest przekonanych, że efekty utrzymają się bez specjalnej dbałości o włosy. Jest to mylne przekonanie, ponieważ brak odpowiedniej pielęgnacji po keratynowym prostowaniu sprawi, że włosy szybko odzyskają wygląd taki, jak przed zabiegiem. Żeby utrzymać efekty jak najdłużej, warto zastosować się do poniższych zasad.