S.T.A.L.K.E.R.: Trzy gry w nowej wersji. Dla niektórych za darmo (wideo)

Już 20 maja swoją premierę będzie miał zestaw S.T.A.L.K.E.R.: Legends Of The Zone Trilogy – Enhanced Edition. Co nowego czeka na nas w Zonie, Prypeci i Laboratorium X-18?