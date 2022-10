Promocja gospodarcza, czyli jak na sport spada deszcz pieniędzy od lubelskiego marszałka

Dyskusja na sesji była gorąca, bo i kwoty są ogromne.

Za logotypy „Lubelskie – Taste life!” („Smakuj życie”) na bandach i koszykarskich parkietach podczas rozgrywek Basketball Champions League (BCL) zapłacimy w tym roku 2 mln 65 tys. zł i 4 mln 176 tys. zł w przyszłym. Łącznie to 6,2 mln zł.

>> Umowy jeszcze nie ma, ale reklamy z logotypem Lubelskiego już pojawiają się na bandach i parkietach podczas rozgrywek koszykarskiej ligi mistrzów<<

To kwoty z materiałów przekazanych radnym, bo dokładna kwota wciąż nie jest znana – urząd marszałkowski tłumaczy, negocjacje z BCL jeszcze trwają.

Zdaniem Marka Kosa i Sławomira Sosnowskiego z PSL, wydanie tak dużej kwoty powinno być poprzedzone wcześniejszą analizą. Bożena Lisowska z KO pytała, czy taki wydatek w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą jest zasadny. Padły też pytania o sposób wyłonienia wykonawcy takich usług promocyjnych i płynące z tej współpracy konkretne korzyści dla regionu.

– Jeśli pani mówi, że wojna tuż-tuż, no to proponowałbym zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej i zacząć się przygotowywać. Ewentualnie nałożyć włosienicę, iść do Kanossy i prosić najwyższego o to, żebyśmy tej wojny uniknęli –wypalił do radnej Lisowskiej marszałek Jarosław Stawiarski. – Reklamować województwo lubelskie należy cały czas, a zwłaszcza teraz, kiedy jest wojna przy granicy. Bo społeczeństwo Europy zachodniej totalnie przestało przyjeżdżać do Polski. Możemy czekać na śmierć, na Godota, na kogokolwiek, kogo sobie wymyślimy.