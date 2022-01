Sąd o górkach czechowskich: Miasto naruszyło zasady

To, że prezydent nie odpuści i wciąż będzie dążył do umożliwienia deweloperowi budowy blokowisk na części górek, wiadomo już od dnia, w którym sąd ogłosił swój wyrok, czyli od 15 grudnia. Tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że niezgodna z prawem jest uchwała Rady Miasta przeznaczająca część górek pod zabudowę wielorodzinną. Tą uchwałą jest studium przestrzenne miasta z 1 lipca 2019 r.

Ratusz od razu oznajmił, że nie zgadza się z tym wyrokiem i że zaskarży go do wyższej instancji. Ale żeby taką skargę złożyć, trzeba poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku.

Dzisiaj uzasadnienie pojawiło się w centralnej bazie orzeczeń, lada dzień Ratusz powinien je dostać pocztą. Gdy otrzyma przesyłkę, będzie mieć miesiąc na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Co stwierdził sąd

WSA uznał, że doszło „do istotnego naruszenia zasad” sporządzania studium. Chodzi o „zasadę ochrony przyrody i środowiska” oraz „obowiązek uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, w tym także środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu”.

Zdaniem sądu nie można dobrze określić zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, nie ustalając najpierw ich stanu. Do tego służą tzw. opracowania ekofizjograficzne. Autorzy studium powołali się w nim na dwa takie dokumenty: jeden z 1998 i 2009 r.

Sąd doszedł do wniosku, że nie wystarczy proste stwierdzenie, że przy pracach nad studium wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne. Uznał, że miasto użyło nieaktualnych opracowań. Dlaczego sąd je tak ocenił? Bo mówią one o górkach jako o projektowanym rezerwacie przyrody, a obecnie nikt tu już rezerwatu nie planuje.

– Skoro więc w sposób zasadniczy zmieniła się koncepcja zagospodarowania najistotniejszej części górek czechowskich to tym samym za nieaktualne należy uznać te opracowania ekofizjograficzne, które wskazywały na taki właśnie sposób zagospodarowania tego terenu – czytamy w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

WSA zwraca uwagę na jeszcze jeden fakt. Władze Lublina nie poczekały z uchwaleniem studium do czasu zakończenia prac przyrodników, którym miasto zleciło zinwentaryzowanie przyrody górek. Według sądu było to „sprzeczne z zasadą ochrony środowiska” i nie prowadziło do prawidłowego określenia i uwzględnienia stanu przyrody.

– Niedopełnienie tego obowiązku godzi w tak ważne i cenne dobro publiczne, jakim pozostaje ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu, w związku z czym wszelkie tego rodzaju zaniechania klasyfikować należy w kategoriach istotnego naruszania zasad sporządzania studium – czytamy w sądowym wyroku.

Sąd stwierdził również, że „bez znaczenia” dla tej sprawy jest fakt, że analiza przyrodnicza górek czechowskich (ta, na którą nie czekano z uchwaleniem studium) została zamówiona przez inny wydział Urzędu Miasta niż ten odpowiedzialny za prace nad projektem studium.

– Istotny jest bowiem rzeczywisty charakter takiego dokumentu, mającego co do zasady cechy typowego opracowania ekofizjograficznego oraz jego przydatność dla właściwego określenia uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, przyrody i krajobrazu obszaru górek czechowskich – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Jak widzi to Ratusz

– Na chwilę obecną do Urzędu Miasta Lublin nie wpłynęło jeszcze uzasadnienie wyroku WSA – stwierdza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. Podtrzymuje jednak wcześniejszą zapowiedź, że wyrok będzie zaskarżony do NSA.

– W naszej opinii trudno zgodzić się z oceną dokonaną przez sąd, jak również z uwzględnieniem nowych okoliczności, co do których poprzednie sądy obu instancji nie wnosiły zastrzeżeń. WSA w Lublinie, rozpatrując ponownie sprawę, po uchyleniu poprzedniego wyroku, był związany wytycznymi NSA. Naszym zdaniem wyszedł poza granice rozstrzygania sprawy w zakresie, który był już prawomocnie orzeczony przez NSA – dodaje rzeczniczka prezydenta. – W naszej ocenie sporządzenie dokumentu studium zostało przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa w tym zakresie i w oparciu o wymagane dokumenty.

Pełne uzasadnienie poniżej: