Spotkanie wielkanocne u wojewody lubelskiego. "To moje pierwsze spotkanie w takim gronie"

– Jeżeli czas przedświąteczny, to podziękowania i życzenia. Jest za co dziękować, nie tylko w perspektywie tego roku. W tych licznych sytuacjach kryzysowych to dzięki państwu i wszystkich, którzy pracują w waszych instytucjach udało się na terenie województwa lubelskiego pokonać wszelkie trudności. Każda z grup ma swój wielki wkład w to, że przy tych niekorzystnych zjawiskach udawało się nam w sposób harmonijny i spokojny przezwyciężać uciążliwości dnia codziennego. Skala zjawisk była potężna. Chociażby to ostatnie – granicę województwa lubelskiego, od 24 lutego do dzisiaj, przekroczyło ponad 1 mln 240 tys. uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy i relokowaliśmy na teren województwa lubelskiego, innych województw i krajów. To tylko i wyłącznie, że potrafiliśmy działać razem – kontynuował wojewoda.

Na uroczystości obecny był także, między innymi, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który przekazał swoje życzenia.

– Niech nasze osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym uczyni nas ludźmi paschalnymi – którzy walczą o to, żeby zwyciężyło dobro i prawda i miłość, te wszystkie wartości, które Chrystus i chrześcijaństwo przenieśli na cały świat. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Niech jego zmartwychwstanie przyniesie na radość i pokój – podkreślał.