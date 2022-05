Lublin. Szansa dla przedszkola

Przytulanie i zabijanie. Przedszkole ostrzega przed tą zabawką

Pluszak jak pluszak. Niezbyt ładny, ale sam w sobie niegroźny. Gorzej, jeśli maluch dotrze do informacji o tym, co robi potrafi Huggy Wuggy. Bo to stwór z komputerowej gry, który przytula tak mocno, że... zabija.