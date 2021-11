Tej niedzieli w kościołach zbierano pieniądze na pomoc migrantom

– Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Również Światowy Dzień Młodzieży – kapłan przekazał wiernym Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku podczas porannej mszy. – Taca przeznaczona jest na migrantów. Bóg zapłać ofiarodawcom. Duchowny podczas ogłoszeń duszpasterskich poinformował też, że można pomóc w walce z chorobą Marysi – małej świdniczance: "Zbiórka jest przed kościołem".

Kwesta na pomoc migrantom była też m.in. w lubelskiej archikatedrze. Z puszką przy wejściu do świątyni stał kościelny. Datki można było przekazać też w Kościele Rektoralnym św. Piotra Apostoła w Lublinie. – Ofiary składane dziś do puszki są przeznaczone na rzecz migrantów, znajdujących się na naszej granicy oraz w ośrodkach dla migrantów – rektor ks. Bogusław Suszyło odczytał treść ogłoszeń na zakończenie mszy, która rozpoczęła się o godz. 9.30. Od razu uprzedzając: Nie wystawiłem puszki. Ofiary można złożyć do tej dużej skarbony na potrzeby kościoła.

Przed weekendem zbiórki na rzecz migrantów zapowiedzieli w rozmowie z nami także inni kapłani archidiecezji lubelskiej – ks. Mirosław Matuszny, proboszcz Parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie koło Lublina a także ks. Arkadiusz Paśnik, proboszcz Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Lublinie (w parafii, którą kieruje 28 listopada zostanie przeprowadzona też "zbiórka słodyczy dla żołnierzy, który bronią granicy naszego państwa").