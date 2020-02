Lublin: Znane są już terminy naboru do miejskich przedszkoli

Rodzice, którzy już posyłają dziecko do miejskiej placówki będą mogli od 2 do 20 marca (do godz. 15.30) deklarować chęć dalszego korzystania z usług przedszkola. Ci, którzy będą musieli przystąpić do naboru, będą mogli się rejestrować poprzez stronę internetową od 1 do 10 kwietnia (do godz. 12).

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zaplanowano na 4 maja (godz. 12). Tylko do 8 maja (do godz. 15) rodzice będą mieć czas na potwierdzenie chęci korzystania z placówki, do której zakwalifikowało się ich dziecko. Utworzona w ten sposób lista dzieci przyjętych do przedszkoli ma być ogłoszona 11 maja. Uzupełniający nabór ma się zacząć 15 czerwca.