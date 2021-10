Lublin: Tutaj wjadą buldożery

Stary biurowiec urzędu jest już pusty, pracowników przeniesiono w inne miejsca, w tym do wynajętego przez władze Lublina prywatnego biurowca przy Spokojnej 2. Przy ul. Leszczyńskiego nie pracują już urzędnicy i niebawem zaczną pracować buldożery.

– Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynków przy ul. Leszczyńskiego 20-22 wpłynął do Wydziału Architektury i Budownictwa w dniu 11 października. Sprawa jest w toku, pozwolenie nie zostało jeszcze wydane. Szacujemy jednak, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Rozbiórką starego budynku zajmie się warszawski Budimex, którego umowa obejmuje również zaprojektowanie i budowę nowego biurowca dla Urzędu Miasta. Oferta tej firmy była najtańsza spośród sześciu złożonych Urzędowi Miasta.

– Wznoszenie nowego obiektu rozpocznie się po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wniosek o takie pozwolenie zostanie złożony po opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu. Na ich przygotowanie wykonawca ma 12 miesięcy od daty zawarcia umowy – podkreśla Czerwonka.

Ponieważ kontrakt zawarto w lipcu, to projekty nowego budynku powinny być gotowe w lipcu 2022 r. Już teraz wiadomo, że budynek będzie mieć wysokość 29 m, siedem kondygnacji nadziemnych oraz podziemny parking, mogący pomieścić kilkadziesiąt pojazdów. Planowana powierzchnia użytkowa to prawie 14 tys. mkw., z czego 7,6 tys. mkw. mają zająć same biura.

Nowy biurowiec powinien być gotowy do końca września 2023 r. Ratusz zakłada, że przy ul. Leszczyńskiego będzie pracować około 570 osób. Ma tu trafić większość wydziałów i biur Urzędu Miasta, m.in. te odpowiedzialne za pozwolenia na budowę, planowanie przestrzenne, geodezję, ochronę środowiska, zieleń, zabytki, gospodarkę komunikację, fundusze unijne i rewitalizację.