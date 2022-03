Usunęli gruz i śmieci, posadzili drzewka. Urzędnicy krytyczni, ale otwarci na podobne działania

„Miejska Partyzantka Ogrodnicza” wzięła na celownik nieduży trawnik przy ul. Herberta, zmieniony w klepisko przez kierowców, którzy parkowali tu swoje samochody. Dodajmy, że było to nielegalne parkowanie, stwarzające zagrożenie dla pieszych, bo trawnik znajduje się przy samym przejściu przez ruchliwą jezdnię.

„Partyzanci” usunęli gruz oraz śmieci, przekopali grunt i posadzili rośliny wykopane z innej części dzielnicy. – Z terenów po działkach, gdzie planowane jest przedłużenie ul. Smoluchowskiego – tłumaczy Paweł Małkowski, mieszkaniec Lublina. – Posadzone zostały dwa jesiony, drzewo owocowe i derenie czerwone. Rośliny zostały solidnie podlane i zabezpieczone.

Przechodnie z sympatią podeszli do oddolnej akcji. – Z pobliskiego bloku przyszła pani z dodatkową wodą i obiecała dbać o nasadzenia – dodaje Małkowski, którego zdaniem należy zmieniać zdegradowane tereny na zieleńce. – Chcemy zachęcić lublinian do takich działań a urzędników do wspomagania oddolnych inicjatyw społecznych.