Zmieniają rozkład jazdy pociągów. Koniec podróży z Lublina na Hel

Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać 29 sierpnia, ale sezonowy pociąg z Lublina do Helu zniknie nieco później: ostatni raz będzie można nim pojechać w poniedziałek.

Lublin zyska drugie połączenie bezpośrednie z Łodzią Fabryczną. Tak wydłużona zostanie trasa wieczornego pociągu, który z Lublina odjeżdża tuż przed godz. 20 i kończy bieg w Warszawie Wschodniej. Wydłużenie trasy do Łodzi (przyjazd na godz. 23.41) jest związane z przebudową sieci kolejowej w stolicy i ma służyć „lepszemu wykorzystaniu przepustowości” warszawskich torów.

Z powodu prac prowadzonych w Warszawie nadal nie każdy pociąg będzie nas dowozić do Dworca Centralnego. Część zakończy bieg w Warszawie Wschodniej, część pojedzie przez Warszawę Śródmieście.

Lista pociągów umożliwiających bezpośredni dojazd z Lublina przez Puławy do stolicy będzie wyglądać następująco: 5.57 (przez Centralną do Bydgoszczy i Szczecina), 6.50 (Kiev Express do Warszawy Wschodniej), 7.57 (przez Centralną do Poznania i Szczecina), 9.55 (przez Centralną do Piły i Kołobrzegu), 11.52 (przez Śródmieście do Łodzi Fabrycznej), 14.45 (do Warszawy Wschodniej), 17.42 (przez Gdańską do Bydgoszczy), 17.54 (przez Centralną do Wrocławia, w soboty kończy bieg na Wschodniej), 18.56 (do Wschodniej), 19.54 (przez Śródmieście do Łodzi Fabrycznej).

Chełm straci bezpośrednie połączenie z Zieloną Górą. Kursujący tam pociąg IC Lubuszanin (odjazd o godz. 12.55) będzie odjeżdżać o godz. 13.47 i dojedzie tylko do Warszawy Wschodniej.

Mieszkańcy Chełma zyskają na pewien czas (od 1 września do 18 października) bezpośredni kurs do Piły i Kołobrzegu. Dowiezie ich tam pociąg TLK Zamoyski (odjazd o godz. 8.53), który obecnie wyjeżdża z Hrubieszowa. Po zmianie rozkładu Zamoyski wyjedzie z Chełma, natomiast z Hrubieszowa będzie wyjeżdżać autobus (odjazd o 6.40) do Rejowca, gdzie będzie można się przesiąść do wagonów.

Wciąż nie będą kursowały pociągi między przystankiem Lubartów Słowackiego a Parczewem. W ruchu regionalnym ten odcinek trasy będą obsługiwały autobusy, zaś w ruchu dalekobieżnym zastępcza komunikacja autobusowa obejmie odcinek Lublin-Łuków.

W rozkładzie regionalnym nie należy się spodziewać rewolucji. Zasadniczo powrócić mają te pociągi, które kursowały do wakacji. W poniedziałek znikną sezonowe kursy między Zamościem a Rzeszowem. Do 31 sierpnia włącznie będą kursować dwa poranne pociągi z Lublina na Roztocze, zaś do 26 września utrzymane będą weekendowe przejazdy między Włodawą a Chełmem.