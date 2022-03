Znaleźli się winni awarii na kolei. Utrudnienia jeszcze potrwają

Awarii, do której doszło około godziny 4 rano, doszło w dziewiętnastu Lokalnych Centrach Sterowania. Łączy je to, że są oparte na urządzeniach, za które odpowiada firma Alstom. To ona przyznała się do błędu.

– Nie było cyberataku. Jesteśmy świadomi błędu w formatowaniu czasu, który ma obecnie wpływ na dostępność sieci kolejowej, a co za tym idzie na transport kolejowy w Polsce. Bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone – czytamy w oświadczeniu cytowanym na Twitterze przez Szymona Huptysia, rzecznika Ministerstwa Infrastruktury.

– Identyczne jak w Polsce usterki elektronicznych systemów sterowania ruchem na sieci kolejowej, dostarczanych przez Alstom/Bombardier miały miejsce nocą na terenie Indii, Singapuru i prawdopodobnie Pakistanu – poinformował minister Andrzej Adamczyk.

Dziś rano pojawiły się przypuszczenia, że równoczesna awaria w kilkunastu miejscach rozsianych po całym kraju mogła być efektem ataku cybernetycznego. W tej sprawie zwołane zostało nawet posiedzenie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych.

Awaria, jak przekazuje minister Adamczyk, „dotknęła ok. 80 proc. ruchu kolejowego w Polsce”. Do tej pory kolejarzom udało się już wznowić pracę kilku Lokalnych Centrów Sterowania.

– Obecnie przywrócono ruch pociągów z wykorzystaniem urządzeń w LCS w 10 lokalizacjach: LCS Działdowo, Gdynia, Tczew, Koluszki, Kraków Główny, Warszawa Rembertów, Biała Podlaska, Czechowice-Dziedzice, Poraj i Skoczów - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Osoby, które nie muszą dzisiaj jechać pociągiem, powinny zrezygnować z podróży. Doradza to spółka PKP Intercity, główny przewoźnik na trasach dalekobieżnych. Bilety będzie można zwrócić bez potrącania odstępnego.

Z powodu awarii do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w pociągach kilku przewoźników. Chodzi o PKP Intercity, Koleje Mazowieckie (na całym obszarze kursowania), Łódzką Kolej Aglomeracyjną (na terenie woj. łódzkiego) i Polregio na terenie woj. lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Uzyskania informacji o opóźnieniach pociągu nie ułatwia awaria strony internetowej portalpasazera.pl, którą prowadzi spółka PKP PLK, zarządca polskich torów.

Do pięciu godzin zbliża się już opóźnienie pociągu z Łodzi Fabrycznej do Lublina. Skład z Bohumina spodziewany jest z czterogodzinnym opóźnieniem, o trzy i pół godziny opóźniony jest pociąg z Krakowa, a o trzy godziny ze Zbąszynka. Skład z Piły do Chełma ma już ponad godzinę opóźnienia.