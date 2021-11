Aż do końca marca ZUS będzie pracował krócej

Zmiany dotyczą tylko kolejnych poniedziałków. Wtedy placówki będą pracowały w godzinach 8.00 - 17.00.

– To o godzinę krócej niż dotychczas – przyznaje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim i dodaje: – Przed podjęciem tej decyzji ZUS sprawdził, kiedy klienci odwiedzają jego placówki. Największe natężenie ruchu jest w godzinach od 10.00 do 12.00. Po południu liczba osób odwiedzających instytucję maleje z godziny na godzinę, a po godzinie 17.00 sale obsługi świecą pustkami.

Od wtorku do piątku sale obsługi klientów w ZUS będą czynne tak jak do tej pory – w godzinach 8.00-15.00. Pracownicy ZUS przypominają też, że w dni powszednie od 7.00 do 18.00 działa Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00, e-mail: cot@zus.pl).

– Wnioski i dokumenty można przesyłać przez całą dobę za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Z pracownikami swojego oddziału ZUS można też konsultować się podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy przez internet – dodaje Korba. – Wideorozmowę należy umówić przez stronę www.zus.pl/e-wizyta.