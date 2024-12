Jak zalew, to muszą być atrakcje. Ratusz szuka dzierżawcy

W sumie to teren o powierzchni 2300 mkw. – Zlokalizowany jest na byłym boisku piłkarskim oraz przy alejce w kierunku plaży. Chcemy wydzierżawić działki na 3 lata- mówi Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w ratuszu. W grę wchodzi zarówno handel jak i gastronomia włącznie ze sprzedażą alkoholu.

Wszystko dlatego, że z końcem roku wygasa podpisana w 2022 roku umowa z dotychczasowym najemcą. - Oczywiście ten podmiot będzie mógł przystąpić do nowego przetargu. Natomiast miejsca na prowadzenie działalności usługowej, które są zlokalizowane w miejscu byłego boiska były wystawiane do dzierżawy na rok. W tym sezonie znajdowały się tam dmuchańce dla dzieci- przypomina Goławski.

Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 19 grudnia. W tym dniu ma nastąpić wybór dzierżawcy. Stawka miesięczna czynszu nie może być niższa niż 2 zł za 1mkw. powierzchni.

33–hektarowy zalew Zimna Woda po remoncie oficjalnie otwarto w 2021 roku, Można tu popływać kajakiem lub spróbować sił na wyciągu do nart wodnych o długości 680 metrów. Ale są też pomosty i alejki do spacerów. Oprócz siłowni pod chmurką, na najmłodszych czekają place zabaw, a na starszych stoły do gry w szachy. Poza tym, można tu zrobić grilla, czy zagrać w ping–ponga. Wejście na kąpielisko, miejsca wędkarskie czy wjazd na parking są darmowe. Z kolei z myślą o amatorach innych sportów, przygotowano tu boiska do siatkówki czy koszykówki. Inwestycja kosztowała 25 mln zł, z czego 10 mln zł to środki unijne.