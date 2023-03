PKS Łuków. Autobus z darami pojechał do Żytomierza

Potrzebna pomoc dla Polaków z Ukrainy. Trwa akcja „Razem dla rodaków ze wschodu"

Książki z polską literaturą, pluszaki, żywność o długim terminie przydatności, w tym słodycze - to wszystko trafi do paczek, które w maju pojadą na Ukrainę. Trafią do setek rodzin polskiego pochodzenia. Trwa akcja "Razem dla rodaków ze wschodu". Zbiórka trwa do końca marca.