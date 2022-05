Łuków ma własną aplikację. Wiemy ile miasto za nią zapłaciło

Kserokopiarka do biura – nowa czy poleasingowa?

Kserokopiarka to wielofunkcyjne urządzenie, które ułatwia pracę w każdym biurze. Poszukując idealnego modelu do swojej firmy, mamy możliwość wybierania spośród sprzętu nowego oraz poleasingowego. Który z nich okaże się lepszy? Odpowiedzi na to pytanie udzielamy w tym artykule. Zachęcamy do lektury.